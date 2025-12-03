Startup Spotlite capta 3,5 milhões com apoio da Indico

A Spotlite, startup portuguesa que combina dados de satélite e IA para monitorizar infraestruturas, fechou uma ronda Seed de 3,5 milhões de euros co‑liderada pelo fundo português de capitais de risco Indico Capital Partners e pela Explorer Investments. O financiamento destina‑se a acelerar a expansão internacional e a reforçar a plataforma tecnológica.A empresa transforma imagens e outros dados de satélite em informação acionável e alertas automáticos sobre riscos como movimentos de terreno, intrusão de vegetação e risco de incêndio, permitindo reduzir inspeções físicas e custos de manutenção.“Este investimento é um marco para a Spotlite e para o ecossistema espacial português em crescimento. Estamos a ajudar os operadores de infraestruturas a passarem de uma manutenção reativa para uma abordagem proativa, capacitando as empresas com decisões baseadas em dados e potenciadas por IA”, afirma Ricardo Cabral, CEO da Spotlite citado em comunicado.O mercado global de Earth Observation (EO) como serviço é estimado em 20,1 mil milhões de euros até 2033, com o mercado europeu a crescer cerca de 1,5 mil milhões entre 2023 e 2028, uma oportunidade que sustenta a proposta comercial da empresa."A tecnologia Deep Tech da Spotlite, que transforma dados de satélite e IA em gestão preditiva e maior resiliência para ativos críticos, é uma revolução para o setor de infraestruturas", sublinha o presidente da Indico Capital Partners no mesmo documento. Stephan de Moraes acrescenta que "este investimento confirma o nosso compromisso com a área de investimentos em tecnologia espacial, um dos focos do VCIII. Tendo sido os primeiros investidores na Spotlite, ficamos felizes por ver a empresa alcançar mais esta etapa”, completa.Segundo Pedro Correia de Barros, da Explorer Investments Spotlite, a empresa "está a desenvolver uma das plataformas de monitorização com inteligência artificial mais sofisticadas do setor, trazendo verdadeira inteligência preditiva para infraestruturas críticas. Na Explorer, orgulhamo‑nos de apoiar uma equipa de classe mundial cujo trabalho tem o potencial de redefinir a forma como a infraestrutura é monitorizada a nível global", realça.A Spotlite diz que os fundos serão aplicados na entrada em novos mercados e no desenvolvimento das capacidades da sua plataforma..Indico investe 10 milhões na WSense para expansão de tecnologia subaquática