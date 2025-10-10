Startups de IA estão a pagar por conteúdo que ajude a treinar os robôs... e lavar a louça é o suficiente

Robôs que põem a roupa na máquina ou lavam a loiça? No futuro, tudo será possível. Mas, antes, é preciso treiná-los... através dos hábitos de qualquer um de nós.Se a Inteligência Artificial (IA) permite avanços cada vez mais notórios na sociedade, a área da robótica é uma das que têm maior potencial. Nesse sentido, são várias as startups que querem desenvolver robôs humanoides para realizarem tarefas domésticas... mas o treino é muito diferente daquele que se destina aos grandes modelos de linguagem, como é o caso do Chat GPT.Os chatbots podem ser treinados com recurso à informação disponível na Internet sobre os mais variados temas. A indústria da robótica, por seu turno, depara-se com um desafio, que é a falta de informação para treinar os robôs.A solução? Usar vídeos em que se veja uma pessoa a realizar precisamente a tarefa que se quer ensinar ao robô, desde lavar a louça, pôr a roupa a lavar ou dobrá-la em cima de uma mesa. É o que fazem startups como a Encord e a Micro1, de acordo com as declarações dos responsáveis à plataforma "Business Insider".É necessário "gerar informação de treino a partir do zero, no mundo real, o que é muito mais difícil [do que treinar chatbots]", aponta Ulrik Hansen, cofundador da Encord.A necessidade é tanta que há startups a pagar pelos vídeosA vontade das empresas de desenvolverem as suas tecnologias primeiro que a concorrência já leva a Micro1 a pagar "incrivelmente bem", de acordo com Ali Ansari, que prestou declarações à mesma plataforma. O próprio fala de valores entre 25 e 50 dólares por hora.De resto, parece ser consensual entre os empresários que a dificuldade em encontrar vídeos que permitam treino de qualidade é uma barreira significativa para o setor..Inteligência Artificial no sector bancário: tecnologia normal e desafios reais.Dos tradutores aos matemáticos: as profissões mais ameaçadas pela Inteligência Artificial