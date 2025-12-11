Startups europeias de Defesa já atraíram 1,7 mil milhões de euros em 2025

Com as tensões geopolíticas em alta, crescem os investimentos europeus em Defesa... com várias startups em destaque. Os investimentos acumulados em 2025 já quase duplicam os valores do ano passado.Nos últimos anos, disparou o financiamento privado para as mesmas, em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, que acontece às portas da Europa. Assim sendo, Reino Unido e Alemanha surgem como líderes nesta matéria, já que deram palco às maiores rondas de investimento.Em causa estão movimentações de venture capital que surgem na sequência das pressões dos Estados Unidos, através de Donald Trump, para que os restantes membros da NATO aumentem o investimento em defesa para 5% do PIB até 2035. O acordo ficou estabelecido, resultando num florescer do setor.Ora, de acordo com a CNBC, que cita a plataforma Dealroom, o capital atraído nas múltiplas rondas realizadas desde o início do ano já atingiu os dois mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros, ao câmbio atual). Em causa está um valor que quase duplica os números do ano passado, quando se alcançaram 1,1 mil milhões de dólares (939 milhões de euros).Em causa estão, por exemplo, fabricantes de drones que funcionam através de Inteligência Artificial. É o caso das alemãs Helsing and Quantum Systems, cujas rondas permitiram captar milhares de milhões de euros. No Reino Unido, a PhysicsX, que apoia empresas do setor, atraiu 155 mil milhões de dólares e a Cambridge Aerospace, que desenvolve sistemas de interceção de mísseis, alcançou os 100 milhões de dólares..Ministro da Defesa destaca “maior investimento de uma vez só” nas Forças Armadas.Conselho de Ministros aprovou plano da Defesa para financiamento europeu de 5,8 mil milhões nas Forças Armadas.Macron lança novo serviço militar para reforçar defesa francesa perante a ameaça russa