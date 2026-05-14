STCP aumenta passageiros para 71,8 milhões e fecha 2025 com lucro de 2,9 milhões

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) fechou 2025 com 71,8 milhões de passageiros transportados, mais 0,3% que em 2024, e aumentou a velocidade comercial, tendo também registado um lucro de 2,9 milhões de euros.

"Em 2025, a STCP transportou 71,8 milhões de passageiros (71,2 milhões no modo autocarro e 625 mil no modo carro elétrico), registando um crescimento sustentado de 0,3% face ao ano anterior", pode ler-se num comunicado divulgado esta quinta-feira, 14 de maio, que dá conta da aprovação do Relatório e Contas de 2025 em assembleia-geral decorrida na quarta-feira.

Os números são uma melhoria em relação a 2024, mas ainda não atingem o valor de 2023, ano em que a STCP transportou 74,3 milhões de passageiros, ficando também abaixo do período pré-pandemia, em que os valores atingiram os 76,7 milhões de passageiros.

Segundo o comunicado hoje divulgado, verificou-se também "um reforço da oferta de transporte, com um total de 21,7 milhões de quilómetros realizados (+1,4%)", assinalando a STCP "uma melhoria dos seus principais indicadores de desempenho, com a velocidade comercial a aumentar 4%, atingindo os 15,8 km/h, e a taxa de cumprimento do serviço a crescer 2,6 pontos percentuais face a 2024", isto "apesar dos constrangimentos operacionais provocados pelas múltiplas intervenções na via pública".

"A empresa encerrou o ano com um resultado líquido positivo de cerca de 2,9 milhões de euros", refere ainda a transportadora liderada por Luís Osório, que fechou 2025 com um efetivo de 1.414 trabalhadores e 444 autocarros - 75% movidos a gás natural, 15% a eletricidade e 10% a gasóleo - e sete elétricos históricos.

Quanto à procura média diária, a STCP transportou, "na rede diurna, cerca de 239 mil passageiros em dias úteis, 122 mil aos sábados e 83,9 aos domingos", e na rede da madrugada "foram transportados em média 1,7 mil passageiros por dia, evidenciando a relevância do serviço em períodos de menor oferta de mobilidade".

"Apesar do aumento dos gastos operacionais, impulsionado pela subida do preço dos combustíveis e pelas atualizações salariais, a empresa alcançou um EBITDA [rendimentos antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] recorrente positivo de 12,7 milhões de euros, incluindo as compensações financeiras relativas às obrigações de serviço público previstas contratualmente", refere a empresa.

Segundo a STCP, a receita de transporte cresceu 1,5% face ao ano anterior, fixando-se nos 53,2 milhões de euros, contabilizando-se também um investimento total de 14,6 milhões de euros.

A estrutura acionista é composta pelos municípios de Porto (53,69%), Vila Nova de Gaia (12,04%), Matosinhos (11,98%), Maia (9,61%), Gondomar (7,28%) e Valongo (5,40%).