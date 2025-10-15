Stellantis avança com investimento de 13 mil milhões de dólares nos EUA

A Stellantis tem planos que visam aumentar em 50% a cadeia de produção com que conta nos EUA, o que vai obrigar à criação de mais de cinco mil novos postos de trabalho. Tudo somado, o investimento em vista ascende a 13 mil milhões de dólares.O grupo fabrica carros por todo o mundo, sendo dono de marcas como Citroën, Opel, Peugeot, FIAT, Lancia, Maserati ou Alfa Romeo, entre outras. Deu a conhecer as informações na terça-feira, 14 outubro. Nos próximos quatro anos, ou seja, até 2029, a Stellantis quer lançar cinco novos modelos "em segmentos chave" naquele que descreve como o "crítico mercado" dos Estados Unidos. A empresa esclarece que se trata do "maior investimento individual nos 100 anos de história".Os novos planos são referentes às fábricas do grupo em Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. Em todas elas estão na calha investimentos, criação de novos postos de trabalho e o lançamento de novos modelos automóveis.Indústria automóvel ocidental passa por dificuldades crescentesO aumento dos custos, à medida que cresce a aposta em veículos elétricos representa uma barreira. Outra problemática é erguida pela competição imposta pelas empresas chinesas, cuja quota de mercado cresce todos os anos.Neste contexto, as tarifas ao setor impostas pela administração de Donald Trump formam mais entraves, ao tornarem as importações muito mais caras. Com a medida, o presidente norte-americano quer que as empresas que vendem os seus produtos e serviços nos EUA, produzam mais naquele território, aumentem os postos de trabalho e invistam mais no país. Tudo somado, o setor está enfraquecido e a própria Stellantis não escapa à tendência. De resto, as ações da empresa, que negoceiam na bolsa de Nova Iorque, já caíram 24% desde o início do ano. Ainda assim, valorizaram mais de 2% na terça-feira, em virtude do anúncio feito pela empresa..Stellantis espera impacto de 1,5 mil milhões com tarifas dos Estados Unidos