Stellantis chama 1,3 milhões de Jeep para revisão por risco de incêndio

O grupo automóvel Stellantis anunciou esta terça-feira, 9 de junho, o lançamento de uma campanha de revisão que abrange cerca de 1,3 milhões de veículos da marca Jeep.

A medida surge após a deteção, numa investigação interna, de uma falha elétrica que em alguns casos pode originar risco de incêndio.

A ação aplica‑se aos modelos Jeep Wrangler e Jeep Gladiator fabricados entre 2021 e 2025.

Em comunicado citado pela agência Efe, a Stellantis informou que vai contactar os proprietários desses veículos para os convocar a agendar uma inspeção junto dos concessionários autorizados, sem custos para os clientes.

Segundo a investigação da própria fabricante, o problema está localizado numa ligação elétrica do sistema de direção assistida. Quando essa ligação se encontra defeituosa, existe a possibilidade de ocorrer um sobreaquecimento que, em casos extremos, pode provocar um incêndio.

A empresa não referiu relatos massificados de incidentes, mas decidiu avançar com a campanha preventiva para mitigar qualquer risco.