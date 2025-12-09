Stellantis estabelece parceria com Bolt para produzir carros autónomos na Europa

O fabricante automóvel Stellantis e a plataforma de veículos de transporte com condutor (VTC) Bolt anunciaram esta terça-feira, 9, um acordo para testar veículos sem condutor na Europa a partir do próximo ano.Num comunicado, a Stellantis indicou que, a partir de 2026, serão realizados testes em vários países europeus com veículos autónomos chamados de nível quatro (sem condutor), com ênfase num “serviço que responda aos mais elevados padrões de segurança e eficiência na Europa”.Os modelos sairão das plataformas AV-Ready da Stellantis, em particular as EK0 de tamanho médio e as STLA Small para veículos compactos.Plataformas que, segundo o fabricante, foram concebidas para combinar “flexibilidade” e capacidade de evolução, ao integrarem sensores avançados, cálculos de alto desempenho e sistemas de redundância para oferecer “os mais elevados padrões de segurança e fiabilidade” com um custo otimizado para os operadores.A implementação do programa para desenvolver estes carros será realizada “por etapas”, partindo dos protótipos e das frotas-piloto até à industrialização em grande escala no horizonte de 2029.Para a Stellantis, este acordo “reforça o seu ecossistema de parceiros na Europa e a sua estratégia global de mobilidade autónoma”, a partir das plataformas AV-Ready.A Bolt salienta que esta é uma etapa “fundamental” para o seu objetivo de 100.000 veículos autónomos na sua plataforma até 2035.Atualmente, a Bolt oferece serviços de VTC, mas também de táxi, aluguer de bicicletas e trotinetas elétricas ou entrega de refeições e compras em 600 cidades de mais de 50 países..Grupo automóvel Stellantis colabora com Nvidia, Uber e Foxconn para ‘taxis-robôs’\n