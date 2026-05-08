Stellantis planeia abrir fábricas em Espanha à empresa chinesa Leapmotor

A fabricante automóvel Stellantis tenciona reforçar a aliança com o grupo chinês Leapmotor para produzir automóveis em duas fábricas espanholas da Stellantis, com a possibilidade do grupo chinês tornar-se coproprietário da unidade de Madrid, foi esta sa-feira, 8, anunciado.

Esta cessão parcial de uma fábrica por um fabricante europeu a um grupo chinês seria uma novidade na Europa, onde as unidades de montagem automóvel operam, em média, apenas a 50% da sua capacidade.

De acordo com o projeto anunciado hoje, a Leapmotor produziria, a partir de 2026, o carro B10 na fábrica da Stellantis em Saragoça (nordeste de Espanha) e um SUV sob a marca Opel seria produzido em parceria entre os dois grupos.

Um ou vários modelos da Leapmotor seriam, por sua vez, produzidos na fábrica de Madrid, segundo a informação divulgada.

O grupo Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, Citroën, Chrysler) estuda também uma eventual cessão desta fábrica à sua ‘joint-venture’ com o grupo chinês, detida em 51% pela Stellantis e em 49% pela Leapmotor.

Na fábrica de Madrid, o grupo chinês montaria, a partir de 2028, um automóvel Leapmotor “destinado aos mercados europeus e mundiais”, explicou a Stellantis.

“A produção cumpriria os futuros requisitos do 'Made in Europe'”, o que significa que integraria componentes locais, permitindo-lhe escapar aos direitos aduaneiros europeus sobre os automóveis elétricos chineses importados.

“Esta evolução reveste-se de particular importância na perspetiva do encerramento programado da produção do Citroën C4 nesta unidade de Madrid”, advertiu a Stellantis, que também encerrou a produção de automóveis na unidade francesa de Poissy, em Paris.

De forma mais geral, a Stellantis pretende desenvolver compras conjuntas com a Leapmotor “tirando partido do ecossistema chinês de veículos movidos a novas energias”, para “aumentar a competitividade dos veículos elétricos a bateria da Stellantis na Europa e acelerar a comercialização de novos modelos”.

Outros grupos na Europa estão também a estudar soluções semelhantes, incluindo a Volkswagen na Alemanha e a Ford para uma unidade em Espanha, num contexto de direitos aduaneiros europeus em que vários grupos chineses pretendem produzir no local.

Em outubro de 2023, a Stellantis adquiriu 20% da Leapmotor e criou uma ‘joint venture’ para vender os modelos da Leapmotor a nível internacional.