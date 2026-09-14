Stellantis quer lançar 11 novos modelos comerciais elétricos até 2030

A Stellantis Pro One, divisão de veículos comerciais do grupo Stellantis, espera lançar 11 novos modelos até 2030, incluindo versões renovadas de modelos de Citröen, Peugeot ou Fiat, bem como novas soluções de mobilidade.

Na feira de Hanôver, na Alemanha, a Stellantis Pro One apresentou algumas das suas novidades, integradas na estratégia Fastlane 2030 e no seguimento do lançamento do seu novo logótipo, na semana passada.

Na apresentação, o responsável da filial, Eric Laforge, citado pela Europa Press, afirmou que as inovações “refletem as ações concretas” da estratégia, incluindo a nova ‘Smart Compact Van’, a mais recente evolução do Tris e a apresentação do conceito ‘box-on-wheels’ (BOW).

A Stellantis Pro One mostra em Hanôver o Fiat Tris, “o primeiro triciclo totalmente elétrico da marca, desenhado para responder à crescente procura por soluções de mobilidade sustentáveis e acessíveis” de última milha.

Esta solução, com autonomia de 90 quilómetros, pretende dar uma resposta prática às necessidades de mobilidade em entregas.

Já o BOW é um protótipo autónomo e totalmente elétrico para operadores de logística, tendo sido desenvolvido em parceria com a UQI Robotics.

A Stellantis Pro One integra o grupo Stellantis e dedica-se ao segmento comercial, juntando marcas como Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot, Ram, and Vauxhall.