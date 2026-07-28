Stellantis vende negócio de partilha de automóveis da Free2move à Mutares

A Stellantis acordou a venda do seu negócio de partilha de automóveis Free2move à sociedade de investimento alemã Mutares, anunciou esta terça-feira o grupo automóvel, sem revelar o valor da operação.

Em comunicado, a Stellantis avança que a transação deverá estar concluída até ao final de 2026.

Segundo o grupo automóvel, a venda “está em linha com a estratégia definida no plano 'FaSTLAne 2030', que prevê “uma abordagem disciplinada à alocação de capital, direcionando investimentos e recursos para as regiões, marcas e tecnologias capazes de gerar os melhores retornos”.

Já a Mutares estabelece com este negócio “uma nova plataforma no setor da mobilidade”, com os seus planos a incluírem “a gestão renovada da sua frota internacional, a transição contínua para veículos elétricos a bateria e uma atenção renovada à experiência do cliente e às necessidades de mobilidade urbana dos municípios”.

“Enquanto entidade independente sob a alçada da Mutares, espera-se que o negócio de partilha de automóveis da Free2move beneficie de maior agilidade, investimento dedicado e maior flexibilidade operacional, ajudando-a a prosseguir o seu crescimento num mercado de mobilidade competitivo”, lê-se no comunicado.

Criada em 2016 pela fabricante automóvel francesa PSA, que posteriormente se uniu à FCA (Fiat Chrysler Automobile) para formar o Grupo Stellantis, a Free2move oferece serviços de partilha de automóveis de curta e longa duração, que podem ser reservados 24 horas por dia, sete dias por semana, através de uma aplicação móvel própria.

A empresa de mobilidade foi-se reforçando com a aquisição de várias empresas e gere atualmente frotas em 14 cidades da Europa e dos Estados Unidos.

Citado no comunicado, o diretor de Desenvolvimento de Negócios e Parcerias da Stellantis, Virgilio Cerutti, afirma que, ao concentrar a atenção nas atividades automóveis essenciais, o grupo "reforça a capacidade de garantir um desempenho a longo prazo".

Por sua vez, o diretor de Investimentos da Mutares, Johannes Laumann, diz que, como entidade independente no seio da Mutares, a Free2Move vai beneficiar de “maior agilidade, investimentos específicos e maior flexibilidade operacional”.

A conclusão da transação está agora sujeita às aprovações regulamentares e outras condições habituais previstas na legislação aplicável.