Stilwell de Andrade: "EDP tem hoje muito mais clareza sobre as renováveis nos EUA e o quadro em Portugal e Espanha"

O CEO da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, considerou esta quinta-feira, 6 de novembro, que o grupo tem neste momento "muito mais clareza sobre as energias renováveis nos EUA, mais clareza sobre o FlexGen (geração flexível) e sobre o seu valor, o seu valor estrutural; e muito mais clareza sobre o quadro de distribuição em Portugal e também em Espanha".Stilwell de Andrade, que falava na apresentação do plano estratégico da EDP 2026-2028, em Londres, afirmou que "este é um momento particularmente bom para falar sobre a EDP"."Penso que, durante os primeiros seis meses do ano houve muitas incertezas sobre o que aconteceria às energias renováveis nos EUA, qual seria o quadro regulamentar para a distribuição em Portugal e Espanha, o que estava a acontecer com o apagão e o que estava a acontecer em termos de serviços auxiliares", afirmou o responsável.A maior clareza sobre essas variantes, disse, levam a EDP a dizer que tem "as condições para realmente falar de forma credível sobre o que vemos para 2028, mas também sobre as tendências que observamos nos próximos dois anos".Nesse sentido, afirmou que uma das tendências principais é "o crescimento incrível da procura a que estamos a assistir"."Isto não é só PowerPoint. Vou dar um exemplo específico que, pelo menos para mim, me impressionou bastante. Há um Data Center a ser construído em Portugal, com cerca de 1,2 GW em seis fases. Se for concluído, só este Data Center poderá representar dez terawatts-hora de energia. Isto representa 20% da procura energética de Portugal", afirmou.Stilwell de Andrade, que assumiu ter ficado "impressionado quando soube disto", especificou que isto está a acontecer no mundo todo. "Estamos a ver isso nos EUA, estamos a ver isso em Portugal, estamos a ver isso na Espanha. Estamos a vê-lo praticamente em todos os lugares"."Se isto se consolidar, assistiremos a uma procura incrível que impulsionará a electrificação e o desenvolvimento", concluiu..A EDP prevê um investimento bruto de 12 mil milhões de euros entre 2026 e 2028, a maior parte (7,5 mil milhões) na EDP Renováveis, em capacidade eólica e solar e em sistemas de armazenamento de energia em baterias. O valor consta de um resumo do plano de negócios que o grupo português apresenta esta quinta-feira aos mercados.Cerca de 60% de todo este investimento nas renováveis, adiantou a empresa, será feito nos Estados Unidos.Além dos 7,5 mil milhões na EDP Renováveis, o grupo prevê investir 3,6 mil milhões em Redes Elétricas, dos quais 66% na Península Ibérica.O plano, indica a EDP num resumo enviado à CMVM, é o de "continuar a fortalecer a sua [capacidade de] geração flexível (FlexGen) e portfolio de clientes na Ibéria"..O jornalista do DN viajou para Londres, para assistir à apresentação do plano estratégico, a convite da EDP.