Supreme Fruits da Jerónimo Martins compra ativos da Luís Vicente e Nuvi Industrial

A Supreme Fruits, do grupo Jerónimo Martins, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra de um conjunto de ativos pertencentes a Luís Vicente e à Nuvi Industrial, anunciou hoje o regulador.Em comunicado, a AdC diz ter recebido no passado dia 14 uma notificação prévia da operação de concentração de empresas, que “consiste na aquisição, pela Supreme Fruits, Lda., do controlo exclusivo sobre um conjunto de ativos pertencentes à Luís Vicente, S.A. e à Nuvi Industrial, S.A.”.Controlada pelo grupo Jerónimo Martins, que opera no setor da produção, distribuição e venda de alimentos e outros produtos de grande consumo, a Supreme Fruits desenvolve a sua atividade na produção de mandarina, nectarina, pêssego e ameixa, incluindo o processamento e embalagem de fruta.Já os ativos Luís Vicente adquiridos são relativos à atividade de importação, transformação, armazenagem e comercialização por grosso de fruta fresca, incluindo marcas registadas, trabalhadores e contratos.Por sua vez, os ativos Nuvi operam na preparação, descasque e corte de produtos frutícolas, bem como à sua pré-desidratação, desidratação e pós-desidratação, acondicionamento, embalagem e comercialização, incluindo o negócio a compra dos respetivos contratos, trabalhadores e equipamentos..Jerónimo Martins adquire Grupo Luís Vicente do setor hortofrutícola