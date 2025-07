Dinheiro Vivo

Suspender recibos verdes a partir de janeiro é "machadada na viabilidade do JN"

Conselho de redação do JN esteve reunido de urgência, no sábado, para abordar "uma ordem da Comissão Executiva do Global Media Group de suspender todas as 'prestações de serviços' do jornal, a partir de dia 1 de janeiro", com pouco mais de 24 horas de antecedência.