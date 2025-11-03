Sword Health investe 250 milhões em Portugal até 2028 em 'hub' mundial de IA para saúde

A Sword Health vai investir 250 milhões de euros até 2028 em Portugal para criar um 'hub' mundial de inteligência artificial (IA) em saúde e irá duplicar o número de engenheiros para 700, anunciou esta segunda-feira, 3, a tecnológica.A empresa, que tem atividade na área de prestação de cuidados de saúde através de IA, vai reforçar o seu investimento no mercado português e duplicar o número de engenheiros nos próximos três anos, ou seja, até 2028.A Sword Health "é atualmente o principal exportador europeu de inteligência artificial em Saúde, sendo o objetivo deste investimento impulsionar a criação de um ‘hub’ mundial de inovação para o uso de inteligência artificial na área da saúde, em Portugal", refere numa nota a tecnológica que hoje contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, no seu escritório, no Porto."O investimento da Sword Health incide em três pilares estratégicos: recursos humanos qualificados, infraestrutura tecnológica e investigação & desenvolvimento, com foco no treino de modelos de inteligência artificial", acrescentou.Este investimento "de 250 milhões de euros em Portugal, até 2028, reflete a nossa crença de que o país tem todas as condições para se tornar um líder mundial na área da inteligência artificial" e "reforça também a nossa visão para um Portugal mais inovador, capaz de elevar o seu talento e criar soluções globais e líderes mundiais. Esse é o exemplo que a Sword quer dar no ecossistema nacional", disse Virgílio Bento, CEO (presidente executivo) e fundador da Sword Health, citado em comunicado.A tecnológica conta com "mais de 600.000 pacientes tratados em três continentes e nove milhões de sessões de IA realizadas” e prevê “quadruplicar o seu volume de negócios até 2027".O crescimento operacional "apenas será possível através do reforço da sua estrutura em Portugal", adianta unicórnio ('statup' avaliada em mais de mil milhões de dólares)."Líder global em AI Health, com a maior equipa de engenheiros dedicados à inteligência artificial na área da saúde", o investimento anual da Sword em recursos humanos, até 2028, "aumentará de 30 para 60 milhões de euros, acompanhando o crescimento da equipa a operar em Portugal, que passará de cerca de 500 para mais de 930 pessoas".O número de engenheiros mais do que duplicará durante esse período, passando de 340 para mais de 700, segundo a tecnológica."Num setor em que a qualificação académica das equipas está diretamente associada à capacidade de inovação e prosperidade das empresas, o recrutamento de profissionais com doutoramento também será uma prioridade", refere a empresa.A Sword Health refere ainda que prevê "o financiamento e integração de recém-licenciados e investigadores, através da atribuição de mais de 60 bolsas de doutoramento e mestrado até 2028, reforçando a ligação da Sword ao meio académico e à investigação".A tecnológica vai investir "em infraestrutura avançada de computação em inteligência artificial para a criação e treino de 'foundational models': 10 milhões de euros já a partir de 2026, prevendo-se que o valor anual chegue aos 27 milhões de euros em 2028".Paralelamente, "continuará a apostar no desenvolvimento da infraestrutura que suporta as suas soluções, bem como na expansão das operações em Portugal e na Europa", refere.De acordo com empresa, o investimento em I&D vai duplicar nos próximos três anos, o qual "visa reforçar a capacidade de inovação científica e tecnológica, potenciando colaborações com universidades e centros de investigação portugueses"..Colaboradores da Sword Health amealham mais de 46 milhões com venda de ações