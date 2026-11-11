Taiwan confirma que suspeita de espionagem ligada ao CEO da Nvidia entrou na ilha com passaporte de Hong Kong

As autoridades de Taiwan confirmaram esta quarta-feira que Alice Huang, suspeita de espionagem para Pequim e de ter mantido uma relação amorosa com o presidente da Nvidia, Jensen Huang, entrou na ilha com um passaporte de Hong Kong.

O empresário norte-americano de origem taiwanesa, cofundador da gigante dos semicondutores para inteligência artificial (IA), reconheceu no domingo ter mantido uma relação com Alice Huang, antiga dirigente da Megaspeed, uma empresa de centros de dados sediada em Singapura.

A executiva chinesa, também conhecida como Huang Le, é suspeita pelos serviços secretos norte-americanos de trabalhar para Pequim, acusação que as autoridades chinesas rejeitaram categoricamente.

Alice Huang foi filmada com Jensen Huang durante um jantar em Taipé, em maio de 2025, à margem de uma feira tecnológica.

“As nossas agências têm conhecimento de todos os seus registos de entrada e saída”, afirmou hoje o diretor-geral da Agência Nacional de Imigração de Taiwan, Lin Horng, confirmando informações de que a executiva utilizou um passaporte de Hong Kong para entrar no território.

A entrada em Taiwan é geralmente mais fácil para titulares de passaportes de Hong Kong do que para cidadãos da China continental, que necessitam de uma autorização especial.

As restrições refletem, em parte, as tensões entre Pequim e Taipé, uma vez que a China considera Taiwan parte do seu território e não exclui o recurso à força para assumir o controlo da ilha.

A ministra do Interior de Taiwan, Liu Shyh-fang, confirmou também hoje que Alice Huang “entrou efetivamente no território”, mas sublinhou que se encontra atualmente no estrangeiro, sem especificar datas.

“Se soubéssemos que era uma espiã, certamente não a teríamos deixado entrar em Taiwan”, afirmou perante o parlamento.

A governante acrescentou que a autorização de entrada da executiva foi entretanto revogada, pelo que “lhe é impossível regressar a Taiwan”.

Liu anunciou ainda uma revisão dos procedimentos de imigração, incluindo os controlos prévios, as verificações aleatórias, as entrevistas e os procedimentos de saída do território.

Nvidia encomenda investigação independente

A fabricante de chips Nvidia anunciou na noite de terça-feira que encomendou uma investigação independente sobre o relacionamento extraconjugal do seu fundador e diretor-executivo, Jensen Huang, com uma alegada espiã chinesa, a um antigo procurador federal.

"Os membros independentes do conselho da Nvidia contrataram o antigo procurador interino do Distrito Sul de Nova Iorque, Joon H. Kim, e a sua firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para realizar uma investigação exaustiva e independente, tal como foi anunciado no domingo", afirmou hoje a empresa em comunicado.

O conselho da tecnológica anunciou no domingo que estava a abrir uma investigação independente à luz das informações que apontavam que Huang foi "alvo de uma operação de inteligência estrangeira", referindo-se a uma reportagem do jornal The New York Times sobre a sua aventura com a empresária chinesa Alice Huang.

Huang admitiu numa carta aos seus empregados, publicada no site da Nvidia nesse mesmo dia, que tinha sido "infiel" à sua esposa e também tinha magoado os seus dois filhos, que trabalham na Nvidia, e no mesmo texto comprometia-se a colaborar nas investigações e reiterava o seu "amor" pela empresa e pelos Estados Unidos.

O ex-procurador Joon H. Kim, que liderará a investigação sobre Huang, é um advogado com uma ampla experiência que trabalhou em acusações de "colarinho branco", desde fraude até corrupção, com casos notáveis a seu cargo como o fiasco do Fyre Festival ou o escândalo de assédio sexual do ex-governador Andrew Cuomo.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, um dos escritórios de advogados mais prestigiados de Wall Street, foi alvo de manchetes este ano tanto por um vídeo viral de dois empregados de diferentes cargos apanhados a beijar-se num parque como pela saída de alguns advogados de alto perfil, num momento de grande competição por talento no setor.

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu Huang, com quem estreitou a relação num segundo mandato marcado pelo envolvimento de Washington na aceleração do desenvolvimento da inteligência artificial (IA), e ontem assegurou que o empresário lhe disse desconhecer que a mulher fosse uma espiã chinesa.

Trump disse que o FBI estava a investigar Huang por outro assunto, enquanto o Departamento de Comércio foca-se na empresa de Alice Huang, Megaspeed, por supostamente facilitar à China o acesso a chips avançados de IA da Nvidia, de acordo com o NYT.

Após as revelações, esta segunda-feira as ações da Nvidia caíram mais de 4%, o que representa uma grande perda para a empresa, que habitualmente disputa com a Apple a categoria da maior cotada do mundo, e o movimento já desencadeou um processo individual que pretende tornar-se coletivo.

Um acionista, Mark Kistenmacher, pediu no tribunal do Distrito Norte da Califórnia que a sua acusação de fraude bolsista contra a Nvidia seja processada como uma ação coletiva em nome daqueles que adquiriram valores entre 9 de outubro de 2025 e 8 de novembro de 2026, já que supostamente foram "enganados" pelas "omissões" de Huang.

Segundo o requerimento, a conduta da Nvidia e do seu principal executivo manteve artificialmente elevado o preço dos títulos do designer de chips e fez com que os investidores perdessem dinheiro ao serem conhecidos os detalhes do caso.

Um relatório de inteligência dos EUA indicou que Alice Huang foi recrutada para recolher informações sobre o líder da Nvidia como parte de uma iniciativa da maior agência de espionagem de Pequim para obter detalhes sobre os chips de IA americanos e influenciar para que os mais avançados estivessem à disposição da China.