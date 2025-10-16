Taiwanesa TSMC regista aumento de quase 40% no lucro com impulso da IA

A TSMC, maior fabricante mundial de semicondutores, anunciou hoje um aumento de quase 40% no lucro líquido do último trimestre, impulsionado pela crescente procura por aplicações de inteligência artificial.A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company registou um lucro líquido recorde de 452,3 mil milhões de dólares taiwaneses (cerca de 12,8 mil milhões de euros) entre julho e setembro, superando as previsões dos analistas.A empresa já tinha indicado que as receitas cresceram 30% em termos homólogos no mesmo período.Face às tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, a TSMC tem investido na construção de fábricas nos EUA e no Japão, numa estratégia de diversificação de risco. A fabricante taiwanesa é fornecedora de referência para gigantes como a Apple e a Nvidia.“A procura pelos produtos da TSMC mantém-se firme”, escreveram analistas da Morningstar numa nota recente. “Dada a posição dominante da empresa, duvidamos que venha a ser prejudicada mesmo que enfrente tarifas sobre exportações para os EUA. Esperamos que a procura por soluções de inteligência artificial continue resiliente”, apontaram.O secretário norte-americano do Comércio, Howard Lutnick, propôs no mês passado que a produção de ‘chips’ fosse repartida em partes iguais entre Taiwan e os Estados Unidos – sugestão rejeitada por Taipé, onde atualmente se concentra a maioria da produção mundial.A TSMC comprometeu-se já com investimentos de 100 mil milhões de dólares (85 mil milhões de euros) nos EUA, incluindo a construção de novas fábricas no estado do Arizona, além dos 65 mil milhões já anunciados anteriormente. .Trump promete taxas "bastante significativas" sobre semicondutores