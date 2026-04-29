Taiwanesa TSMC vende participação na Arm Holdings por 197 milhões de euros

A taiwanesa TSMC, maior produtora mundial de semicondutores avançados, vendeu a sua participação na britânica Arm Holdings por 231 milhões de dólares (cerca de 197 milhões de euros), informou esta quarta-feira, 29, a empresa.

Num comunicado enviado à bolsa de Taipé, onde está cotada, a tecnológica indicou que a sua filial TSMC Partners vendeu 1,1 milhões de ações da Arm entre 28 e 29 de abril, a um preço unitário de 207,65 dólares (177,37 euros).

A operação teve um impacto de 174 milhões de dólares (148 milhões de euros) nas reservas de lucros, acrescentou a TSMC, que esclareceu não deter já qualquer participação na empresa britânica.

Com sede em Cambridge, a Arm desenvolve arquiteturas e núcleos de processadores utilizados na maioria dos ‘smartphones’ a nível global, bem como em computadores da Apple, centros de dados da Amazon e sistemas automóveis, estando cotada no Nasdaq desde 2023.

As ações da empresa no índice tecnológico encerraram a sessão de terça-feira com uma queda de 7,98%.