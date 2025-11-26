DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

TAP é 21.ª no ranking da AirHelp e lidera mundialmente no tratamento de reclamações

Trata‑se de uma subida de oito posições em relação ao ano passado, prolongando uma tendência positiva que se regista desde 2019, altura em que ocupava o 61.º lugar.
TAP é 21.ª no ranking da AirHelp e lidera mundialmente no tratamento de reclamações
Arquivo DN
Publicado a

A TAP Air Portugal subiu para a 21.ª posição no AirHelp Score 2025, com uma pontuação global de 7,37, avançou esta quarta-feira, 26, a empresa que elabora o ranking. Trata‑se de uma subida de oito lugares face a 2024 (29.º), prolongando uma tendência positiva que se regista desde 2019.

Segundo a empresa de tecnologia de viagens especializada no suporte a passageiros, o resultado reflete sobretudo a performance da TAP na gestão de reclamações, parâmetro onde a companhia portuguesa alcança a melhor classificação mundial, com 8,3 pontos.

Em contrapartida, a pontualidade continua a ser o ponto mais fraco: a TAP obteve 5,8 neste indicador. A avaliação da qualidade do serviço, por sua vez, manteve‑se estável, em 8,0.

O AirHelp Score 2025 avaliou companhias entre 1 de outubro de 2024 e 30 de setembro de 2025 e combina dados de pontualidade, qualidade do serviço e processamento de reclamações, incluindo estatísticas de voo e milhares de comentários de passageiros.

A evolução da TAP nos últimos anos mostra uma trajectória de recuperação: em 2019 ocupava o 61.º lugar (classificação global 6,04) e tem‑se aproximado progressivamente dos lugares cimeiros do top 30.

No plano mundial, a Qatar Airways regressou ao primeiro lugar do ranking, com 8,16 pontos, seguida da Etihad Airways (8,07) e da Virgin Atlantic (8,03). Apesar destes líderes, o relatório sublinha fragilidades no setor: 70 das 117 companhias presentes reprovaram no parâmetro de gestão de reclamações.

Recorde-se que no verão passado, a AirHelp divulgou a classificação dos aeroportos e, de um total de 250 aeroportos estudados (mais 11 comparativamente a 2024), o Aeroporto de Faro ultrapassou o Aeroporto do Porto – o aeroporto português que estava em primeiro lugar nos últimos anos – e está em 118º lugar, com uma pontuação de 7,58. Do outro lado, o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, continua a ser o pior aeroporto português e encontra-se no final do ranking mundial, em 244º lugar, com 6,53 pontos.

image-fallback
Reclamações penalizam TAP e SATA no ranking da AirHelp
TAP
AirHelp
AirHelp Score

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt