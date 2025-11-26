TAP é 21.ª no ranking da AirHelp e lidera mundialmente no tratamento de reclamações

A TAP Air Portugal subiu para a 21.ª posição no AirHelp Score 2025, com uma pontuação global de 7,37, avançou esta quarta-feira, 26, a empresa que elabora o ranking. Trata‑se de uma subida de oito lugares face a 2024 (29.º), prolongando uma tendência positiva que se regista desde 2019.Segundo a empresa de tecnologia de viagens especializada no suporte a passageiros, o resultado reflete sobretudo a performance da TAP na gestão de reclamações, parâmetro onde a companhia portuguesa alcança a melhor classificação mundial, com 8,3 pontos. Em contrapartida, a pontualidade continua a ser o ponto mais fraco: a TAP obteve 5,8 neste indicador. A avaliação da qualidade do serviço, por sua vez, manteve‑se estável, em 8,0.O AirHelp Score 2025 avaliou companhias entre 1 de outubro de 2024 e 30 de setembro de 2025 e combina dados de pontualidade, qualidade do serviço e processamento de reclamações, incluindo estatísticas de voo e milhares de comentários de passageiros. A evolução da TAP nos últimos anos mostra uma trajectória de recuperação: em 2019 ocupava o 61.º lugar (classificação global 6,04) e tem‑se aproximado progressivamente dos lugares cimeiros do top 30.No plano mundial, a Qatar Airways regressou ao primeiro lugar do ranking, com 8,16 pontos, seguida da Etihad Airways (8,07) e da Virgin Atlantic (8,03). Apesar destes líderes, o relatório sublinha fragilidades no setor: 70 das 117 companhias presentes reprovaram no parâmetro de gestão de reclamações.Recorde-se que no verão passado, a AirHelp divulgou a classificação dos aeroportos e, de um total de 250 aeroportos estudados (mais 11 comparativamente a 2024), o Aeroporto de Faro ultrapassou o Aeroporto do Porto – o aeroporto português que estava em primeiro lugar nos últimos anos – e está em 118º lugar, com uma pontuação de 7,58. Do outro lado, o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, continua a ser o pior aeroporto português e encontra-se no final do ranking mundial, em 244º lugar, com 6,53 pontos. .Reclamações penalizam TAP e SATA no ranking da AirHelp