TAP: BE diz que travar privatização é "única forma de proteger o interesse estratégico" do país

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, defendeu hoje que travar a privatização da TAP é a "única forma de proteger o interesse estratégico" do país, apoiando o veto do Presidente da República ao decreto do Governo para a alienação de capital da empresa.."Nós não podemos concordar mais com as razões apontadas pelo Presidente da República", afirmou, para logo acrescentar: "De facto, não há nenhuma garantia de que seja possível manter o interesse estratégico com a privatização da TAP, não há nenhuma garantia sobre o perímetro da privatização, os ativos que são vendidos ou que não são vendidos, e não há nenhuma garantia sobre a transparência do processo de privatização.".Falando à margem de uma iniciativa do Bloco de Esquerda na praia Formosa, no Funchal, Mariana Mortágua sublinhou que a "única forma de evitar estes riscos é não privatizar" a companhia, considerando que "de todas as empresas que foram privatizadas, nenhuma foi uma boa privatização"..A líder bloquista disse, por outro lado, que não fazer sentido privatizar uma empresa que "foi salva com dinheiro público" e que agora "está a dar lucro", alertando também para o facto de o Governo não ter capacidade de manter o "interesse estratégico" da TAP, pois pretende privatizar a maioria do capital.."A única forma de proteger o interesse estratégico é travar esta privatização", afirmou, para logo reforçar: "E quem tiver dúvidas sobre isto, vá ver o que aconteceu à PT, vá ver o que aconteceu aos CTT, vá ver o que aconteceu à CIMPOR, vá ver o que aconteceu à ANA que gere os aeroportos em Portugal, para podermos conversar sobre o que foram as privatizações neste país, quem ganhou com elas e o que o país perdeu em recursos públicos, mas também em controlo estratégico.".Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vetou o decreto do Governo que enquadra as condições para a reprivatização da TAP e pediu ao executivo que clarifique "a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação"..Numa curta nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa, pouco depois do veto do Presidente da República, refere-se que "o primeiro-ministro regista as preocupações de Sua Excelência o Presidente da República que serão devidamente ponderadas".