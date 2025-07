TAP: Plano de reestruturação continua "independentemente da estrutura" acionista

"Tal como consagrado no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, na aplicação das regras de concorrência, a Comissão é neutra no que respeita à propriedade das empresas. A Comissão não discrimina entre propriedade pública e privada e, por conseguinte, as condições incluídas na decisão da Comissão de 2021, incluindo as relacionadas com o plano de reestruturação, aplicam-se independentemente da estrutura de propriedade", afirma à Lusa fonte oficial da tutela da Concorrência no executivo comunitário.