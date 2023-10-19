TAP tem de responder ao processo da ex-CEO até novembro

A TAP foi citada no processo cível da ex-presidente executiva da companhia, Christine Ourmières-Widener, e tem agora 30 dias para responder, ou seja, até meados de novembro, adiantou hoje à Lusa fonte ligada ao processo..Segundo a mesma fonte, as empresas visadas como réus na ação - TAP SGPS e a TAP S.A. -- foram citadas na última sexta-feira, quando o processo relativo à saída de Christine Ourmières-Widener da presidência executiva da companhia já tinha dado entrada nos tribunais no dia 05 de setembro, sendo distribuído no dia seguinte ao juiz 3 do Juízo Central Cível de Lisboa..Contactada pela Lusa, a defesa da ex-CEO, a cargo da advogada Inês Arruda, limitou-se a assegurar que Christine Ourmières-Widener "irá com toda a certeza dar esclarecimentos em breve, mas que ainda não é o momento oportuno" para falar publicamente sobre o processo, no qual exige cerca de 5,9 milhões de euros à companhia..Na única declaração pública feita depois de ser conhecida a entrada do processo nos tribunais, a antiga presidente executiva da TAP defendeu que qualquer decisão dos tribunais no processo contra a companhia aérea não vai apagar os danos causados por uma demissão que considera abrupta e injustificada, apesar de mostrar "confiança na justiça".."Espero que seja reposta toda a verdade. Infelizmente, qualquer decisão que venha a ser tomada não poderá reparar integralmente os enormes danos reputacionais e pessoais que sofri e continuo a sofrer. Ninguém deveria passar pelo que passei, nem pessoal, nem profissionalmente", afirmou Christine Ourmières-Widener no passado dia 07 de setembro..O Governo anunciou a exoneração de Christine Ourmières-Widener e do presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, em 06 de março, depois de divulgados os resultados de uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), que concluiu que o acordo para a saída da antiga administradora Alexandra Reis é nulo e que grande parte da indemnização (de perto de meio de milhão de euros) teria de ser devolvida..A polémica começou no final de dezembro de 2022, altura em que o Correio da Manhã noticiou que a então secretária de Estado do Tesouro tinha recebido uma indemnização de cerca de 500.000 euros para sair dois anos antes do previsto da administração da empresa..O caso motivou uma remodelação no Governo, incluindo a saída do ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.