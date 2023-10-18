TAP: Costa diz que privatização não é obrigatória no plano de Bruxelas

O primeiro-ministro esclareceu hoje que a privatização da TAP não era obrigatória no plano da recuperação da companhia negociado com Bruxelas, apenas "um pressuposto do momento da nacionalização"..No regresso dos debates quinzenais ao parlamento, António Costa foi desafiado pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, a esclarecer se, como tinha afirmado antes o primeiro-ministro, essa privatização "estava obrigatoriamente" no plano negociado com Bruxelas.."O seu ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, que negociou esse plano, diz que tal privatização não era obrigatória. Apenas um dos dois pode estar a dizer a verdade, quem é?", questionou..Na resposta, Costa agradeceu a oportunidade de lhe permitir fazer esse esclarecimento público.."Efetivamente não é obrigatório no plano, expressei-me mal, o que devia ter dito é que era sempre um pressuposto do momento da nacionalização, que ela seria parcialmente ou totalmente reprivatizada", disse.