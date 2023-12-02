DN DN Brasil Men's Health Women's Health
TAP distinguida como companhia aérea mundial líder para África e América do Sul

"Os World Travel Awards de líder mundial entregues à TAP reconhecem a renovação por que a companhia está a passar e o empenho das suas equipas e tripulações na melhoria da experiência de viagem dos seus passageiros", adiantou, na mesma nota.
A TAP ganhou os prémios de companhia aérea mundial líder para África e América do Sul, na 30ª edição dos World Travel Awards, que decorreram na sexta-feira, segundo um comunicado hoje divulgado.

A transportadora detalhou que estes prémios, considerados os "Óscares" do turismo mundial, foram atribuídos à TAP numa gala na sexta-feira, no Burj Al Arab, no Dubai, Emirados Árabes Unidos.

A eleição da TAP "foi feita através de um processo de votação online de profissionais da área de turismo e viagens na sua maioria, designadamente agentes de viagens, operadores e organizações de turismo, oriundos de mais de 100 países, bem como pelo público em geral", indicou.

A companhia aérea lembrou que "os troféus atribuídos este ano à TAP juntam-se aos prémios já conquistados em edições anteriores", tendo a transportadora sido eleita pelos World Travel Awards como companhia aérea mundial líder para África em 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, bem como companhia aérea mundial líder para a América do Sul em 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Na mesma cerimónia, a Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) foi distinguida na categoria de "Melhor Empresa do Mundo em Conservação", pela 11.ª vez após vencer consecutivamente nas anteriores edições desde 2013, segundo a sociedade.

O administrador da PSML Luís Calaim, responsável por monumentos como os palácios nacionais da Pena, de Sintra e de Queluz, o Palácio de Monserrate, o Convento dos Capuchos e o Castelo dos Mouros, esteve presente na cerimónia a representar a sociedade e recebeu o galardão em nome de todos os colaboradores, agradecendo aos que seguem atentamente o trabalho da empresa e fazem questão de distingui-la com o seu voto, ano após ano.

Os "World Travel Awards", votados pelo público em geral e profissionais do ramo, representam uma das distinções mais prestigiantes que as empresas turísticas podem receber, pelo que as diversas categorias a concurso recebem candidaturas de todo o mundo.

