TAP distinguida como companhia aérea mundial líder para África e América do Sul

A TAP ganhou os prémios de companhia aérea mundial líder para África e América do Sul, na 30ª edição dos World Travel Awards, que decorreram na sexta-feira, segundo um comunicado hoje divulgado..A transportadora detalhou que estes prémios, considerados os "Óscares" do turismo mundial, foram atribuídos à TAP numa gala na sexta-feira, no Burj Al Arab, no Dubai, Emirados Árabes Unidos.."Os World Travel Awards de líder mundial entregues à TAP reconhecem a renovação por que a companhia está a passar e o empenho das suas equipas e tripulações na melhoria da experiência de viagem dos seus passageiros", adiantou, na mesma nota..A eleição da TAP "foi feita através de um processo de votação online de profissionais da área de turismo e viagens na sua maioria, designadamente agentes de viagens, operadores e organizações de turismo, oriundos de mais de 100 países, bem como pelo público em geral", indicou..A companhia aérea lembrou que "os troféus atribuídos este ano à TAP juntam-se aos prémios já conquistados em edições anteriores", tendo a transportadora sido eleita pelos World Travel Awards como companhia aérea mundial líder para África em 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, bem como companhia aérea mundial líder para a América do Sul em 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.. Na mesma cerimónia, a Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) foi distinguida na categoria de "Melhor Empresa do Mundo em Conservação", pela 11.ª vez após vencer consecutivamente nas anteriores edições desde 2013, segundo a sociedade..O administrador da PSML Luís Calaim, responsável por monumentos como os palácios nacionais da Pena, de Sintra e de Queluz, o Palácio de Monserrate, o Convento dos Capuchos e o Castelo dos Mouros, esteve presente na cerimónia a representar a sociedade e recebeu o galardão em nome de todos os colaboradores, agradecendo aos que seguem atentamente o trabalho da empresa e fazem questão de distingui-la com o seu voto, ano após ano..Os "World Travel Awards", votados pelo público em geral e profissionais do ramo, representam uma das distinções mais prestigiantes que as empresas turísticas podem receber, pelo que as diversas categorias a concurso recebem candidaturas de todo o mundo.