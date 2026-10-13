TAP expande parceria com a Klarna para Espanha, França, Itália e Estados Unidos

A TAP e a tecnológica sueca Klarna anunciaram a expansão do seu acordo de parceria para quatro novos mercados estratégicos: Espanha, França, Itália e Estados Unidos.

A medida surge após a implementação inicial do serviço em Portugal e visa alargar o leque de opções financeiras disponibilizadas aos passageiros no momento da reserva de voos.

A partir de agora, os clientes que adquirirem bilhetes diretamente através do portal oficial da companhia aérea nestes países passam a poder fracionar o custo da compra.

O modelo permite dividir o pagamento em três prestações sem juros, liquidar o valor total de imediato ou, no caso de viagens de longo curso e maior valor, recorrer a soluções de financiamento alargadas no tempo.

Segundo Inês Fiúza Marques, Country Manager da Klarna em Portugal, a introdução destas ferramentas de flexibilidade de pagamento ganha particular relevância em despesas de valor mais elevado, como é o caso do setor do turismo e das viagens. O objetivo passa por permitir aos utilizadores uma gestão mais faseada do seu orçamento disponível, tornando a forma de pagar "mais cómoda e conveniente".

Por parte da companhia aérea portuguesa, João Frias, responsável pela estratégia de pagamentos da TAP, sublinhou que a colaboração se insere num processo de modernização digital do ecossistema de vendas da transportadora. A integração destas soluções procura responder às novas exigências dos consumidores globais, que procuram ter "maior controlo sobre a gestão do seu orçamento de viagem".

A facilitação de pagamentos faseados ganha relevância numa altura em que o setor da aviação entra no período de inverno e na época das festividades de final de ano, momentos historicamente associados a um volume elevado de reservas e a uma maior pressão financeira sobre o orçamento das famílias.