TAP: Lufthansa prevê sinergias anuais até 450 milhões e dividendos até 75%

A Lufthansa prevê sinergias líquidas anuais de até 450 milhões de euros com a TAP e acordou com o Estado um mecanismo para elevar a distribuição de dividendos até 75%, anunciou esta quinta-feira o grupo alemão.

Numa conferência telefónica com analistas e investidores, o diretor financeiro da Lufthansa, Till Streichert, explicou que a maior parte das sinergias deverá ser gerada na TAP, tendo sido acordado também com o Governo português um mecanismo de aumento progressivo da distribuição de dividendos, que poderá atingir 75%.

Segundo o responsável, este mecanismo permitirá à Lufthansa beneficiar dos ganhos gerados na transportadora portuguesa enquanto detiver uma participação minoritária, não sendo necessário adquirir a maioria do capital para concretizar as sinergias previstas.

Já o presidente executivo da Lufthansa considera a TAP uma "oportunidade” que o grupo alemão não podia perder e adiantou ter discutido com o Governo um caminho para chegar à totalidade do capital da companhia aérea portuguesa.

Na conferência telefónica com analistas e investidores, Carsten Spohr destacou que a TAP é uma das poucas companhias aéreas europeias de dimensão significativa ainda disponíveis para consolidação, considerando que a sua integração no grupo alemão constitui uma oportunidade estratégica de longo prazo.

"A TAP foi uma oportunidade que não podíamos perder", afirmou o gestor, sublinhando a complementaridade entre as redes das duas companhias e o potencial de crescimento no mercado sul-americano, sobretudo no Brasil.

*Em atualização