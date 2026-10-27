TAP retoma voos entre Lisboa e Caracas, na Venezuela, com duas ligações semanais

A TAP retoma esta terça-feira, 27 de outubro, os voos entre Lisboa e Caracas, as capitais de Portugal e Venezuela. A companhia passa a ter duas ligações por semana.

Os voos serão operados às terças-feiras e domingos e visam ligar Portugal à comunidade de emigrantes portugueses (e descendentes de emigrantes) na Venezuela.

As ligações foram suspensas aquando dos dois sismos que atingiu o território venezuelano, no dia 24 de junho. Para voos de ida e volta, os preços começam nos 669 euros, com todas as taxas incluídas.