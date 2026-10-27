Empresas

TAP retoma voos entre Lisboa e Caracas, na Venezuela, com duas ligações semanais

As rotas foram interrompidas em junho, na sequência do terremoto que atingiu a capital da Venezuela nesse mês. Retoma o serviço esta terça-feira e os preços começam nos 669 euros.
TAP volta a ligar aeroportos em Portugal e Venezuela
TAP volta a ligar aeroportos em Portugal e VenezuelaFOTO: Paulo Spranger
Publicado a

A TAP retoma esta terça-feira, 27 de outubro, os voos entre Lisboa e Caracas, as capitais de Portugal e Venezuela. A companhia passa a ter duas ligações por semana.

Os voos serão operados às terças-feiras e domingos e visam ligar Portugal à comunidade de emigrantes portugueses (e descendentes de emigrantes) na Venezuela.

As ligações foram suspensas aquando dos dois sismos que atingiu o território venezuelano, no dia 24 de junho. Para voos de ida e volta, os preços começam nos 669 euros, com todas as taxas incluídas.

TAP volta a ligar aeroportos em Portugal e Venezuela
Sismos na Venezuela. Sobe para 107 número de portugueses e lusodescendentes mortos
TAP volta a ligar aeroportos em Portugal e Venezuela
Reclamações contra a TAP caem 24%, mas queixas sobre o atendimento disparam
TAP volta a ligar aeroportos em Portugal e Venezuela
Governo espera ter condições para lançar em janeiro OPV de 5% do capital da TAP reservada aos trabalhadores
Venezuela
TAP
Aviação comercial
Caracas
Diário de Notícias
www.dn.pt