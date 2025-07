TAP: Sitava questiona "pressa" na privatização da companhia aérea

"Por efeito do plano de reestruturação, a TAP é hoje uma empresa pública e, apesar de todos os preconceitos que certas correntes ideológicas têm em relação às empresas públicas, está cabalmente demonstrado que não é essa circunstância que a impede de crescer e de apresentar resultados positivos tanto no exercício de 2022 como no primeiro semestre do corrente ano", defendeu o Sitava.