Empresas

Tarifas pressionam transporte e logística e travam recuperação industrial na Zona Euro

De acordo com a Crédito y Caución, a produção do sector, antes com crescimento estimado de 3,7% face ao ano anterior, deverá recuperar apenas 2,4% em 2026.
Um estudo da seguradora de crédito Crédito y Caución aponta que as novas tarifas estão a reduzir a atividade no sector dos transportes e da logística e a comprometer as perspetivas de crescimento.

A produção do sector, antes com crescimento estimado de 3,7% face ao ano anterior, deverá recuperar apenas 2,4% em 2026.

As taxas aduaneiras têm provocado efeitos em cadeia ao longo das cadeias de abastecimento, com menor produção e transporte de matérias‑primas e uma queda das importações dos Estados Unidos originárias da China. A procura global de contentores em 2026 é incerta, facto que tem contribuído para a redução dos custos de transporte, salienta o estudo.

A Zona Euro emerge com das piores perspetivas: espera‑se uma recuperação moderada de 0,9% em 2026, refletindo a lentidão da retoma industrial. Em 2025, parte da procura foi adiantada por antecipação de encomendas, mas a combinação de novas tarifas e a concorrência chinesa já começa a penalizar produção, comércio e investimento, realça o relatório.

O Reino Unido apresenta as melhores previsões de crescimento, mas sofre com falta de mão‑de‑obra. No transporte rodoviário, a subida de salários, os custos de renovação de frota e os preços dos combustíveis comprimem margens e pressionam a saúde financeira das empresas, destaca o documento.

Riscos adicionais incluem a volatilidade do petróleo e tensões geopolíticas que podem afetar o tráfego marítimo. Por fim, a transição para padrões de sustentabilidade exige investimentos significativos, criando oportunidades para quem os fizer e riscos para empresas incapazes de o financiar, completa a Crédito y Caución.

