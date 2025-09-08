Taxas da ANA sobem no Porto e em Faro em 2026. Lisboa terá um corte

A ANA – Aeroportos vai subir as taxas reguladas por passageiro no Porto e em Faro. Em Lisboa, fará uma subida mais leve e o modelo definido no contrato de concessão (envolve a correção de erros de estimativa de anos anteriores) levará a uma redução das taxas em 2026. Isto porque as companhias aéreas pagaram, em 2024, mais do que estavam obrigadas.De acordo com o Negócios, a ANA quer aplicar no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), com o objetivo de atingir a Receita Regulada Média Máxima (RRMM) autorizada, um aumento de 5 cêntimos (0,30%) por passageiro. Porém, recuperado o erro de estimativa, as taxas deverão recuar 4,65% em 2026, face a 2025. Nos aeroportos de Madeira e Açores, deverá haver uma manutenção das que já existem.Ao mesmo tempo, a empresa aponta para um abrandamento do setor. Isto porque a previsão referente a 2025 se situa num crescimento homólogo de 2% no número de passageiros nos aeroportos nacionais, para 70,5 milhões. Para o ano seguinte, estima-se uma subida mais leve, na ordem de 1,5%, até aos 71,5 milhões.