TD SYNNEX com receitas de 16 mil milhões de euros no 4.º trimestre fiscal de 2025

A multinacional norte-americana TD SYNNEX, que conta com escritórios em Lisboa e no Porto, divulgou os resultados do quarto trimestre do ano fiscal terminado a 30 de novembro de 2025, com receitas de 17,4 mil milhões de dólares, um aumento de 9,7% face ao período homólogo (aproximadamente 16 mil milhões à taxa de câmbio atual).

A faturação bruta não‑GAAP subiu para 22,4 mil milhões de euros, mais 14,7% que no ano anterior, e a margem bruta situou‑se em 6,9% contra 6,6% no período precedente.

O lucro operacional foi de 367 milhões e o lucro operacional não‑GAAP atingiu 457 milhões. O lucro por ação diluído foi de 2,80 euros e o lucro por ação diluído não‑GAAP foi de 3,52 euros, um aumento homólogo de 24%.

Por regiões, nas Américas as receitas alcançaram 8,7 mil milhões, crescendo 2,9% em termos homólogos. Na Europa, as receitas foram de 6 mil milhões), um crescimento homólogo de 18,1% (11,2% a taxas constantes). Na região Ásia‑Pacífico e Japão (APJ), as receitas totalizaram 1,3 mil milhões de euros, um aumento homólogo de 24,7%, e a faturação bruta não‑GAAP foi de 1,7 mil milhões, um crescimento de 34,2%.

Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, a empresa prevê receitas entre 13,9 mil milhões e 14,6 mil milhões de euros. Patrick Zammit, CEO da TD SYNNEX, acrescentando que a companhia está “bem posicionada para 2026” e confiante na capacidade de “impulsionar um crescimento sustentável ao longo do tempo”.