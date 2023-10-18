Teak Capital notifica Concorrência sobre controlo conjunto da Quinta do Vallado

"A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Teak Capital, S.A. ("Teak") e pelos sócios João Álvares Ribeiro, Inês Ferreira Álvares Ribeiro, Maria Adelina da Silva Ferreira, Maria João Ferreira Mesquita, Inês Ferreira Moura Borges, Jorge Maria Spratley Ferreira, Francisco Spratley Ferreira e Ana Maria Spratley Ferreira ("Sócios Iniciais"), do controlo conjunto da sociedade Quinta do Vallado-Sociedade Agrícola, Lda. ("Quinta do Vallado"), lê-se num comunicado divulgado no 'site' da AdC..A Teak Capital está integrada no grupo Teak Capital B.V., 'holding' que agrega os investimentos da família Moreira da Silva, e detém um conjunto diversificado de investimentos nos setores imobiliário e financeiro, incluindo investimentos em 'private equity' e capital de risco, com investimentos nos setores industrial, da educação e da saúde..A Quinta do Vallado desenvolve atividades de exploração agrícola, dedicando-se à produção de vinho tranquilo e fortificado e encontrando-se ainda ativa na prestação de serviços de alojamento turístico e atividades conexas às atividades agrícolas e turísticas.