Tecnológica espanhola Aitana-Opentix compra 100% da Critério Virtual

A espanhola Aitana-Opentix, consultora tecnológica especializada em soluções de gestão empresarial, adquiriu 100% da portuguesa Critério Virtual. A operação marca a entrada da Aitana-Opentix no mercado nacional e constitui a primeira aquisição do grupo fora de Espanha, diz em comunicado.

A Critério Virtual, com sede em Aveiro e delegação em Guimarães, é também uma consultora especializada na implementação e suporte de soluções de gestão empresarial. Segundo o comunicado, tem experiência em ambientes ERP, com foco na solução Sage X3, e no desenvolvimento de soluções adaptadas às necessidades do mercado nacional.

O grupo Aitana-Opentix passa agora a oferecer aos clientes portugueses "um portefólio tecnológico mais alargado, que inclui soluções de gestão, inteligência artificial, infraestrutura e tecnologias de diferentes fabricantes".

A equipa da empresa portuguesa passa a integrar o grupo Aitana-Opentix, estando previsto um reforço da área de desenvolvimento de negócio. Já a marca Critério Virtual será mantida durante um período de transição, antes da integração na Aitana-Opentix.

A consultora espanhola afirma querer expandir a atividade em Portugal nos próximos meses, com o reforço da equipa, o desenvolvimento de novas áreas de negócio e a expansão geográfica da operação, com a região de Lisboa entre os mercados identificados.

A Aitana-Opentix já desenvolve atividade nos Estados Unidos através de outras empresas do grupo ligadas ao ecossistema Microsoft. A aquisição da Critério Virtual é a segunda operação de aquisição realizada em 2026, depois da integração da tecnológica basca Lanmedia, em março, e a primeira concretizada fora de Espanha.

Com mais de 4000 clientes, a Aitana-Opentix opera com 14 delegações em Espanha e é partner platinum da Sage e gold partner da Microsoft. Integra dez empresas especializadas em tecnologia.