Tecnológica francesa Capgemini reduz lucro em 4,2% para 1,6 mil milhões em 2025

A multinacional francesa Capgemini obteve um lucro líquido de 1.601 milhões de euros em 2025, o que representa uma redução de 4,2% em termos homólogos, informou esta sexta-feira, 13, a empresa de tecnologia.

De acordo com a informação disponibilizada, a tecnológica registou um lucro operacional de 2.199 milhões de euros, uma queda de 6,7% em comparação com os 2.356 milhões de euros de receita em 2024.

No ano passado, as receitas do grupo ascenderam a 22.465 milhões de euros, mais 1,7% em relação ao ano anterior, quando se registaram 22.096 milhões de euros em receitas.

A Capgemini reportou ainda uma despesa financeira líquida de 30 milhões de euros em 2025, refletindo um aumento da despesa com juros em títulos e menor receita de juros em ativos em dinheiro.

Para este ano, a empresa traça como objetivo o crescimento da receita com taxas de câmbio constantes de cerca de 6,5% a 8,5% e uma margem operacional entre 13,6% e 13,8%.

Em 20 de janeiro, a Capgemini anunciou a sua intenção de eliminar até 2.400 postos de trabalho em França, através de reclassificações e saídas voluntárias, face ao abrandamento da atividade no país.