Tecnológica Lenovo regista prejuízo de 528 milhões entre abril e junho

A empresa chinesa Lenovo registou um prejuízo de 609 milhões de dólares (cerca de 528 milhões de euros) entre abril e junho, apesar de ter batido um recorde de faturação, graças ao desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA).

O resultado negativo contrasta com os lucros de 505 milhões de dólares (cerca de 438 milhões de euros) registados no mesmo período do ano anterior.

Nas contas que apresentou à Bolsa de Hong Kong esta quinta-feira, onde está cotada, a Lenovo apontou para um volume de negócios trimestral mais elevado da sua história, com um aumento de 43% em termos homólogos, atingindo os 26.943 milhões de dólares (cerca de 23.373 milhões de euros).

No período em análise, as receitas relacionadas com a IA aumentaram 60%, representando já 35% do total.

A empresa afirmou que continuará a apostar na estratégia baseada na IA para “converter a sua inércia atual numa expansão sustentada das suas margens ao longo de vários anos”, algo para o qual garante dispor de “bases sólidas” em aspetos como a resiliência das cadeias de abastecimento, fundamental face aos atuais “desequilíbrios” entre a oferta e a procura de componentes.

Após a divulgação dos resultados durante o intervalo da sessão da bolsa, as ações da Lenovo em Hong Kong subiram 20,18%.