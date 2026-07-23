Tecnológica Nokia mais do que duplica lucro no primeiro semestre

A Nokia registou um lucro líquido atribuído de 88 milhões de euros no primeiro semestre, um aumento de 184% em relação ao mesmo período de 2025, informou hoje a empresa de telecomunicações.

O lucro bruto da Nokia entre janeiro e junho ascendeu a 4.123 milhões de euros, um aumento de 9,6% em termos homólogos, enquanto o resultado operacional diminuiu 78%, para 151 milhões.

A tecnológica finlandesa registou um volume de negócios de 9.248 milhões de euros no primeiro semestre, um aumento de 5,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a Nokia, este aumento deveu-se sobretudo ao crescimento do negócio de redes óticas para Inteligência Artificial (IA) e serviços de nuvem.

Por zonas geográficas, a Nokia aumentou as vendas no continente americano, onde registou um volume de negócios de 3.295 milhões de euros (9%), e na Europa, Médio Oriente e África, regiões em que aumentou também as receitas em 9%, atingindo os 4.042 milhões.

Em contrapartida, as vendas caíram 2% na região da Ásia-Pacífico, situando-se nos 1.910 milhões de euros.

A Mobile Infrastructure, a divisão que mais contribui para as receitas após a recente reestruturação, registou um volume de negócios de 5.183 milhões de euros, um aumento de 1% relativamente ao ano anterior.

Citado em comunicado, o presidente executivo (CEO) da Nokia, Justin Hotard, destacou que, só no segundo trimestre, o negócio de IA e computação em nuvem da Nokia recebeu encomendas no valor de 2.800 milhões de euros.