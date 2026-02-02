Tecnológica Oracle quer captar até 42 mil milhões para responder à procura das gigantes do setor

A Oracle quer acelerar o desenvolvimento da cloud (nuvem, em português), para dar resposta à procura de algumas das maiores tecnológicas do mundo. Para tal, acredita que vai precisar de até 42 mil milhões de euros.

Em comunicado, a empresa norte-americana especializada em desenvolvimento de software esclarece que "está a captar dinheiro para construir capacidade adicional e corresponder à procura contratada", no que diz respeito à infraestrutura da cloud.

Em causa está a intenção da Oracle de captar entre 45 e 50 mil milhões de dólares (37,9 a 42,1 mil milhões de euros, ao câmbio atual). O objetivo passa por dar resposta a clientes como são "a AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok e xAI, entre outros", pode ler-se.

Para alcançar a meta, a Oracle tem planos para lançar no mercado um programa de emissão de ações e instrumentos vinculados a ações, de forma a angariar até 20 mil milhões de dólares (16,9 mil milhões de euros).

O valor restante deve chegar à posse da Oracle através da emissão de títulos de dívida (bonds, no termo em inglês), que deve estar para breve.

Em reação ao comunicado, as ações da Oracle estão a negociar no 'verde' em pré-mercado, pelas 12h03 desta segunda-feira, dia 2. Em causa está uma subida na ordem de 0,07%, até aos 164,69 dólares por ação.