Explicador. O que prevê a lei da UE para regular a inteligência artificial?

O Conselho adotou um texto em final de 2022, numa altura em que se esperava que o Parlamento também estivesse pronto a fechar uma versão própria. Mas o lançamento do ChatGPT, a 30 de novembro do ano passado, pôs todo o modelo em causa: o AI Act não estava preparado para uma aplicação com finalidades múltiplas, pelo que foi preciso repensar e reescrever grande parte do documento. Esse processo decorreu no Parlamento até ao último verão, liderado por dois comités: o do Mercado Interno e Direitos do Consumidor e o das Liberdades Civis. Quando o Parlamento Europeu fechou o texto, seguiu-se para negociações com a Comissão Europeia (onde se sentam os comissários) e o Conselho Europeu (onde pontificam os governos nacionais), que levaram ao evento do último fim de semana.