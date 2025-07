Altri contrata norte-americana Kyndryl para serviços de cibersegurança

Para Miguel Coelho, IT director do grupo Altri, este passo pretende mitigar riscos na digitalização de processos da Altri. "a convergência das tecnologias e a comunicação entre sistemas acarreta riscos e vetores de ameaça para as organizações. São necessárias novas soluções e estratégias de cibersegurança que permitam abranger as redes e responder às necessidades operacionais e de segurança de ambas as áreas", afirma.