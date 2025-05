António Costa Silva. "A inteligência artificial será a eletricidade do século XXI"

Mas foi nas alterações climáticas que o ainda ministro se quis focar, lembrando que "estamos debaixo de uma ameaça existencial com a deterioração do sistema climático da Terra". "O problema mais crítico está relacionado com o hemisfério Norte, em que 25% da superfície é coberta pelo permafrost [solo que passa todo o ano congelado], que é um solo que contém 1,5 triliões de toneladas de carbono orgânico, o dobro do que temos hoje na atmosfera", elencou. Se este carbono for libertado pelo aquecimento global, "podemos estar numa situação muito difícil no futuro", alertou ainda.