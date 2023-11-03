Apple bate novo recorde de vendas do iPhone mas mercado castiga outlook cauteloso

A Apple nunca tinha encaixado tanto dinheiro com as vendas de iPhones no trimestre de setembro, mas após apresentar resultados recorde as suas ações foram castigadas por Wall Street. Estiveram a cair mais de 3,4% nas trocas fora de horas porque os investidores não gostaram das orientações cautelosas da empresa para o trimestre do Natal, sempre o mais forte em termos de vendas e lucros.."As receitas do iPhone superaram as nossas expectativas e estabeleceram um recorde para o trimestre de setembro", disse esta noite o CEO Tim Cook, na conferência com analistas após a apresentação dos resultados. A linha de smartphones da marca gerou receitas de 43,805 mil milhões de dólares, um crescimento de 2,7% num trimestre que Cook caracterizou como difícil, devido a um "ambiente macroeconómico assimétrico" e taxas de câmbio desfavoráveis.."Continuamos a planear o futuro e gerir olhando para o longo prazo", afiançou o CEO, sublinhando que também a unidade de Serviços registou um recorde de receitas, acima do que a empresa esperava, com crescimento a dois dígitos (subida de 16% para 22,314 mil milhões de dólares)..A seguir ao iPhone, os Serviços são a divisão que mais contribui para as receitas totais da Apple, que atingiram os 89,498 mil milhões de dólares neste período. É uma quebra de 1% face ao homólogo, o que até superou as previsões mas constitui o quarto trimestre de quebra consecutivo..No sentido inverso, os lucros por ação deram um salto de 13% e foram melhores que o previsto..Os resultados acabaram por ser mistos - com quebras consideráveis nas vendas de iPads e Macs - mas o que enervou os investidores foi a orientação cautelosa para o próximo trimestre, o primeiro do ano fiscal da Apple..O diretor financeiro Luca Maestri apontou para que as receitas sejam similares ao período homólogo, com o trimestre a ter menos uma semana que em 2022..Isso deixou o mercado insatisfeito, já que a expectativa era de uma orientação de vendas em torno dos 122,98 mil milhões de dólares, ou crescimento de 5%..No global do ano fiscal, as receitas caíram 3% para 383,29 mil milhões de dólares..A Apple não é a primeira das tecnológicas a dar um outlook menos positivo que o esperado para o último trimestre de 2023, o que tem estado a penalizar as ações. Incerteza geopolítica e efeito continuado da inflação são alguns dos motivos que levam a prever menos subidas no trimestre da Black Friday e do Natal que o que se poderia imaginar.