Autoeuropa de óculos postos na realidade aumentada

"O principal objetivo foi demonstrar que, de facto, é possível aumentar digitalmente as competências do trabalhador de chão de fábrica no quadro das necessidades de um cenário real de produção. Os casos de aplicação mais visíveis de realidade aumentada na indústria são de formação e manutenção. A adoção desta tecnologia em linhas de produção é uma mudança transformadora", resume Manuel Oliveira. Com este objetivo procuraram alcançar muitos outros benefícios, como a standardização de processos, a rastreabilidade de erros e empowerment dos operadores no chão de fábrica para serem mais eficientes e assertivos na tomada de decisão.