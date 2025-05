Aviões movidos a energia solar da Skydweller ganham apoio do Banco Europeu de Investimento

Criada em 2019, a Skydweller tem apresentado protótipos de aviões e drones movidos a energia solar, procurando também criar condições para desenvolver voos autónomos. A ideia é criar aeronaves capazes de alcançar "um voo perpétuo", segundo informações no site da empresa. "Utilizando tecnologia baseada no mais longo programa de voo contínuo com energia solar da história, a nossa empresa em rápido crescimento está a desenvolver uma nova classe de aeronaves não tripuladas, proporcionando a persistência dos satélites geossíncronos com as poderosas capacidades de deteção e alcance de uma grande plataforma aérea", lê-se.