Carlos Moedas: depois da fábrica de unicórnios, a criação de um porto seguro à inovação

No seu habitual discurso algo frenético, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, lembrou que há dois anos revelou ter o sonho de transformar Lisboa na capital da inovação da Europa. Sonho que Carlos Moedas afirma ter concretizado com a criação da fábrica de unicórnios. Algo que, acrescentou, só foi possível pela presença do Web Summit na capital portuguesa e pela confiança de todos os participantes.