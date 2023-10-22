China investiga tecnológica taiwanesa Foxconn

As autoridades chinesas estão a investigar a tecnológica taiwanesa Foxconn, que fornece a Apple, tendo lançado uma auditoria a várias filiais do grupo na China, de acordo com o jornal estatal Global Times..Segundo o periódico, citado pela agência AFP, várias filiais do grupo na China estão a ser alvo de uma auditoria fiscal, sendo que as instalações em causa se situam nas províncias chinesas de Guangdong (sul) e Jiangsu (leste)..As autoridades de Pequim estão ainda a investigar o uso de terrenos pela Foxconn, em filiais nas províncias centrais de Hunan e Hubei. .Não é claro qual o motivo que levou a estas investigações.."O cumprimento da lei é um princípio básico para o nosso grupo em todo o mundo", disse a Foxconn num comunicado, acrescentando que está "a cooperar ativamente com as [autoridades] competentes para as operações em causa", acrescentou a empresa sem fornecer mais pormenores..A Foxconn é um grande grupo que fornece muitas marcas internacionais, incluindo a Apple e conta com mais de um milhão de trabalhadores na China e várias fábricas e institutos de investigação..Estas investigações ocorrem dois meses e meio antes das eleições presidenciais em Taiwan, um território insular com uma população de 23 milhões de habitantes que Pequim considera parte da China..O fundador da Foxconn, Terry Gou, anunciou uma candidatura oficial às eleições presidenciais de Taiwan, previstas em janeiro do próximo ano, como independente.