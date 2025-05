Cristina Fonseca: "Portugal tem um ótimo ecossistema de inovação"

Para Cristina Fonseca, o facto de Portugal ocupar a segunda posição dos países europeus em que as empresas mais utilizam ferramentas de IA (apenas atrás da Dinamarca) é uma surpresa "fácil de justificar". "Portugal tem um ótimo ecossistema de inovação e é muito forte no B2B, com muitas das startups bem-sucedidas a utilizar muito bem os dados e a IA", disse. O país tem, na sua perspetiva, os ingredientes essenciais para continuar este caminho de liderança: tem inovadores, talento e uma boa taxa de adoção da tecnologia no setor privado.