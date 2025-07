Da IA à computação espacial: as tendências tecnológicas que vão marcar 2024

Se já foi difícil escapar ao buzz em 2023, no novo ano a IA generativa irá tornar-se omnipresente, passando do entusiasmo inicial para alterações concretas na forma de trabalhar e no que é possível fazer. Os analistas Mike Bechtel e Bill Briggs, da consultora Deloitte, consideram que a tecnologia de IA generativa consegue imitar a cognição humana, tornando inútil a discussão sobre se as máquinas são ou não verdadeiramente inteligentes.

"Cada vez mais, as máquinas que possuem inteligência pelo menos de uma forma funcional e prática criam a oportunidade de enormes ganhos de produtividade e eficiência em ambientes empresariais, bem como a oportunidade de trazer produtos e serviços inovadores a novos mercados", salientam. "Em muitas instâncias, ferramentas IA têm um desempenho pelo menos tão bom, senão melhor, quanto os humanos em testes de capacidades cognitivas."

Uma pesquisa recente da consultora com a Fortune mostrou que 37% dos CEO inquiridos estão já a implementar IA generativa, e 55% estão a avaliar ou a fazer experiências com ela.

Isto está a levar a uma "corrida ao ouro", com investidores a atirarem dinheiro para cima de toda e qualquer startup envolvida no segmento da IA generativa. A automatização chegará em breve a todas as áreas: revisão de contratos, extração de insights, geração de código, campanhas de marketing, resumos de reuniões, assistência ao cliente, e por aí fora. A IDC reviu em alta a sua previsão de investimento das empresas nesta área para 19,4 mil milhões de dólares e, 2023, com expectativa de duplicação em 2024.

A rapidez com que a tecnologia está a ser adotada levanta várias questões adjacentes, tais como a possibilidade de que postos de trabalho sejam extinguidos em massa e que as capacidades sejam usadas para fins nefastos sem a regulamentação adequada.

Esse foi um dos motivos pelos quais argumentistas e atores de Hollywood passaram vários meses em greve, pedindo aos estúdios garantias de que não serão substituídos por máquinas e versões artificiais nestes empregos criativos.

Até agora, não há evidências de que as empresas estejam a tentar reduzir os seus quadros e substituí-los por "trabalhadores" sintéticos, havendo maior foco no aumento da produtividade e eficiência. Tal não afasta desafios futuros no mercado laboral, algo que deverá ser testado já em 2024.

No campo da regulamentação, a União Europeia está a trabalhar no AI Act e nos Estados Unidos o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva nesse sentido - embora a sua concretização no longo prazo esteja dependente do que acontecer nas eleições presidenciais de 5 de novembro. A maioria dos especialistas concorda na necessidade de algum tipo de salvaguardas, que deverão ser implementadas a nível internacional.