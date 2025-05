Em direto. Acompanhe o último dia da Web Summit

Este ano, o espaço da Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, conta com um total de 321 parceiros expositores, bem como 32 delegações de várias nações do mundo. Já no que respeita às startups, cerca de um terço das mais de 2600 que marcam presença este ano são fundadas por empreendedoras, lê-se em nota enviada às redações pela organização.