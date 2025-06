Erros, processos legais e perda de interesse: desafios à IA generativa

"As pessoas tiveram uma expectativa grande do ChatGPT, que ia fazer os seus trabalhos de casa ou teses de doutoramento, e estão a descobrir que é preciso muito mais que um grande modelo de linguagem para falar bem e escrever bem." Em julho, o número de utilizadores do ChatGPT caiu pela primeira vez desde que a OpenAI o lançou em novembro passado, marcando o fim de uma ascensão notável. Segundo os dados da firma Similarweb, o tráfego na plataforma caiu 9,7%, enquanto as descargas da aplicação para o iPhone afundaram 38% após o lançamento em maio, de acordo com a Sensor Tower.