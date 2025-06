Estes são os novos iPhones 15: vídeos 3D, titânio, botão de ação e cabo USB-C

No Pro Max, o modelo mais caro (começa nos 1499 euros em Portugal) a Apple terá agora o seu zoom óptico mais longo, 5X com distância focal de 120 milímetros. É também o primeiro smartphone que suporta o padrão de cor ACES da Academia de Hollywood (acrónimo de Academy Color Encoding System). E será o único dos 15 com a capacidade de gravar vídeo tridimensional, ou vídeo espacial segundo a Apple, que depois pode ser visualizado com os óculos de realidade estendida Vision Pro. "Pode reviver momento de uma forma mágica com o Vision Pro."