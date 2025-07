Farfetch entrou em colapso? Perguntas e respostas sobre o primeiro "unicórnio" português

A Farfetch é a única empresa do seu segmento a apresentar problemas?

Não. É já extensa a lista de lojas online de produtos de luxo que registaram perdas de muitos milhões ou fizeram despedimentos em massa. É o caso da britânica Matches, da alemã Mytheresa ou da canadiana SSense. O declínio dos grupos de comércio eletrónico é reflexo do difícil ambiente pós-pandemia, escreveu o Financial Times. O setor arrefeceu em parte por causa do aumento da competição entre plataformas de artigos de luxo, o que fez disparar o preço da publicidade digital, que é o chamariz mais eficaz para estas empresas. Além disso, com a quebra na procura, as marcas de luxo procuram controlar melhor a sua imagem e o seu valor, o que as afasta de plataformas de revenda como a Farfetch, que vivem dos descontos praticados.